القاهرة 5 أبريل 2019 (شينخوا) أعلن وزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار، اليوم (الجمعة) أن شركة (سونرا إليكتريك) الصينية تعتزم تنفيذ مشروع متكامل لإنتاج الدراجات الكهربائية في مصر، باستثمارات تصل إلى حوالي 10 ملايين دولار.
وقال نصار في بيان إنه بحث مع فيكتور وو، العضو المنتدب لسونرا إليكتريك، خطة الشركة لبدء نشاطها في السوق المصرية.
وأضاف أن سونرا إليكتريك، التي تعد إحدى كبريات الشركات الصينية المتخصصة في إنتاج الدراجات الكهربائية، تسعى لتنفيذ مشروع متكامل لإنتاج هذا النوع من الدراجات في السوق المصرية، باستثمارات تصل إلى حوالي 10 ملايين دولار، لتلبية احتياجات المستهلك المصري والتصدير للأسواق الخارجية.
وأوضح أن الشركة الصينية قررت إقامة المشروع بالشراكة مع إحدى شركات الصناعات الهندسية المصرية، في إطار توجه الوزارة نحو الاستفادة من الطاقات غير المستغلة بالمصانع القائمة.
ولفت إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لإنتاج المركبات والدراجات الكهربائية، خاصة أن هذا الأمر أصبح توجها عالميا لإحلال المركبات الكهربائية محل المركبات المعتمدة على الوقود، بما يسهم في توفير النفقات المخصصة لدعم الوقود من ناحية، وتخفيف الآثار السلبية التي تنتجها المركبات والدراجات النارية على البيئة من ناحية أخرى.
ورأى نصار أن السوق المصرية تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتصبح مركزا تصنيعيا لهذه النوعية من المنتجات، خاصة في ظل وجود منصة صناعية كبيرة في مصر، بالإضافة إلى أن السوق المصرية تعد سوقا استهلاكية ضخمة يبلغ قوامها نحو 104 ملايين نسمة.
من جهته، أكد العضو المنتدب لشركة سونرا إليكتريك الصينية فيكتور وو، حرص الشركة على العمل والتوسع في السوق المصرية، باعتبارها إحدى أهم الأسواق الرئيسية على المستويين الإقليمي والعالمي.