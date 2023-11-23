العريش 09 جمادى الأولى 1445 هـ الموافق 23 نوفمبر 2023 م واس
التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية أمس، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة نقلي.
وتناول الجانبان خلال اللقاء الوضع الإنساني الدقيق في قطاع غزة وسبل إيصال المساعدات للنازحين هناك.
وثمن لازاريني وقوف المملكة ممثلة بالمركز إلى جانب الشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية الراهنة، معربًا عن شكره الجزيل للدعم السعودي المقدم لوكالة الأونروا الذي أسهم في القيام بواجباتها تجاه المتضررين في قطاع غزة.
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