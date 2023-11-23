الكويت – واس
استقبل معالي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت، اليوم، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى.
وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الخطط المستقبلية الهادفة لاستثمار الفرص السانحة في الكويت، وتعزيز فرص التعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة.
كما استقبل معالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير الخارجية، ومعالي وزير المالية فهد عبد العزيز الجار الله، ومعالي وزير الدولة لشؤون البلدية وشؤون الاتصالات فهد علي الشعلة، كلا على حده، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى.
وناقشت اللقاءات تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة، واستثمار الفرص بهدف تحقيق مستقبل رقمي للجميع من خلال تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال، وتنمية الاقتصاد الرقمي عبر قفزات تنموية قائمة على الابتكار.