مكة المكرمة 23 جمادى الأولى 1445 هـ الموافق 07 ديسمبر 2023 م واس
نظَّمت جامعة أمِّ القرى بالتَّعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّة، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة؛ ملتقى خريجي مؤسَّسات التَّعليم العالي غير السُّعوديين في مملكة تايلند؛ وذلك في الفترة من 6-8 ديسمبر 2023، في العاصمة التايلنديَّة بانكوك.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز العلاقات السُّعوديَّة مع مملكة تايلند في الجوانب التَّعليميَّة والبحثيَّة، وإبراز جهود الخريجين في المحافظة على الهويَّة وتقوية بواعث الانتماء فيما بينهم، وتعزيز منهج الإسلام الصَّحيح، وبيان جهود المشاركين في نشره؛ بالإضافة إلى توثيق صلة الجامعات بخريجيها، والعناية بشؤونهم، ودعم سبل التعاون معهم.
وناقش الملتقى أربعة محاور رئيسة؛ شملت جهود الخرِّيجين في بيان العقيدة الصحيحة، وجهود الخريجين في نشر منهج الوسطيَّة والاعتدال، وتصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام، وبيان خطر الانحراف عن منهج أهل السنة والجماعة، وتعزيز دور الخريج في خدمة القضايا الإسلاميَّة وقضايا بلاده ، إضافة إلى جلسات حواريَّة، ولقاءات مفتوحة، إلى جانب عدد من الدَّورات التَّدريبيَّة، والندوات العلميَّة المتخصِّصة، ومعرضًا وفعاليات للجامعات المشاركة.
وأكَّد رئيس الجامعة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب على جهود المملكة الواضحة في تقديم منح دراسية مجانية كاملة للطلبة الدوليين وحرص جامعة أمِّ القرى واهتمامها بإثراء رحلة الطَّالب التَّعليميَّة؛ موضحًا أن الملتقى يأتي لإبراز جهود وزارة التَّعليم، وجهود الجامعات السُّعوديَّة في تعليم الطَّلبة الدَّوليين وتوفير بيئة تعليميَّة تثري تجاربهم وتوسع مداركهم الأكاديمية وفق تخصصاتهم
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