07/12/2023   9:31 ص

جامعة أمّ القُرى تنظم ملتقى “متَّحدون”

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مكة المكرمة 23 جمادى الأولى 1445 هـ الموافق 07 ديسمبر 2023 م واس
نظمت جامعة أم القرى ممثله في كلية التربية ملتقى اليوم العالمي للإعاقة؛ تحت شعار “متحدون” ، وذلك بمقر شركة وادي مكة للتقنية .
ويهدف الملتقى إلى تحقيق التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وللمهتمين .
وأضح وكيل الجامعة الدكتور فريد الغامدي عناية الجامعة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتسخير إمكانياتها لتوفير البيئة الملائمة لهم؛ وذلك ضمن مبادرات خطتها الاستراتيجية2027، والتي تهدف إلى توفير بيئة صديقة لذوي الإعاقة؛ من خلال تقديم الخدمات والأنشطة والفعاليات المختلفة.
وتضمن الملتقى جلسات حوارية ناقشت استخدام التقنية الناشئة في تطوير خدمات ذوي الإعاقة ، وتأثير التقنية على إيجاد حلول لذوي الإعاقة، والتوعية السيبرانية لذوي الإعاقة ، إضافة إلى ورش تدريبية لدور العلاج الطبيعي لذوي الإعاقة والتقنية ودورها في تمكين ذوي اضطراب طيف التوحد ، كما صاحب الملتقى معرض يحتوي على مجموعة من الأركان التوعوية والخدمات الإرشادية؛ بمشاركة عدد من الجهات داخل الجامعة وخارجها.

جامعة أمّ القُرى تنظم ملتقى “متَّحدون”

ثقافة وفنون
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