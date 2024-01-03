الأمم المتحدة 2 يناير 2024 (شينخوا)
بدأت الجزائر وغيانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا مسؤولياتها كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء.
وبدأت فترة ولاية تلك الدول رسميا يوم الاثنين وتستمر لعامين، غير أن يوم الثلاثاء يمثل أول يوم عمل للمجلس لعام 2024 بعد عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.
وأقيمت مراسم رفع أعلام الدول الخمس التي بدأت عضويتها في المجلس إيذانا ببدء مسؤولياتها.
ويحل الأعضاء الخمسة الجدد محل ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا والإمارات العربية المتحدة للفترة 2024-2025.
ورحب الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر يناير بالأعضاء الجدد في مجلس الأمن.
وقال إن “الجلوس في مجلس الأمن شرف ومسؤولية، خاصة في وقت تتضاعف فيه الأزمات الإقليمية، ولا سيما في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وأفريقيا. نحن نتطلع إلى العمل معكم على مدى العامين المقبلين لتنفيذ تفويض هذا المجلس، والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، والدفاع عن التعددية التي تحترم قيم ميثاق الأمم المتحدة”.
ووعدت مندوبة غيانا الدائمة لدى الأمم المتحدة كارلوين رودريغيز-بيركيت بأن تكون غيانا أحد “الأصوات الرائدة” في المجلس لضمان الحفاظ على السلم والأمن في جميع أنحاء العالم.
ويتألف مجلس الأمن من 15 عضوا، خمسة منهم ـ بريطانيا، الصين، فرنسا، روسيا، والولايات المتحدة ـ أعضاء دائمون. ويتم تخصيص المقاعد العشرة غير الدائمة في المجلس حسب المنطقة الجغرافية مع استبدال خمسة مقاعد كل عام.
ويعتبر مجلس الأمن أقوى جهاز في الأمم المتحدة. ويمكن للمجلس، المكلف بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، اتخاذ قرارات ملزمة قانونا، ويتمتع بسلطة فرض العقوبات والسماح باستخدام القوة ضد الدول.