07/01/2024   9:52 ص

المركبة الفضائية الهندية لمراقبة الشمس تصل إلى وجهتها

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نيودلهي 25 جمادى الآخرة 1445 هـ الموافق 07 يناير 2024 م واس
وصلت المركبة الفضائية الهندية لمراقبة الشمس إلى وجهتها أمس، مما يمثل إنجازًا فضائيًا آخر بعد الهبوط الناجح لمركبة فضائية بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، العام الماضي.
وذكرت وكالة الفضاء الهندية أن “المركبة الفضائية “اديتيا-إل1” التي انطلقت في سبتمبر الماضي، وصلت إلى نقطة تبعد 1.5 مليون كيلومتر (932 ألف ميل) عن الأرض، حيث يعدّ الموقع جزءًا من مسافة تصل إلى 150 مليون كيلومتر بين الأرض والشمس.
وأصبحت الهند أول دولة تتمكن من إنزال مركبة فضائية بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في عام 2023، بعد أن انتهت محاولة روسيا للهبوط على سطح القمر في نفس المنطقة بعدم النجاح؛ بسبب عطل في المحرك.

المركبة الفضائية الهندية لمراقبة الشمس تصل إلى وجهتها

علوم واختراعات
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