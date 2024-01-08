قوانغتشو 6 يناير 2024 (شينخوا)
طوّر فريق تعاوني صيني-ألماني روبوتاً صغيراً ناعماً يتميز بهيكل نابض (زنبرك) يُمكنه الإحساس والإمساك والتحرك.
وتُوفر الآلة المتوافقة حيوياً والقادرة على التعامل مع خلية واحدة، تُوفر استراتيجية محتملة في الطب الدقيق، مثل الجراحة المجهرية وتوصيل الأدوية المستهدفة، وذلك وفقاً لدراسة نُشرت يوم الخميس الماضي في مجلة “Nature Nanotechnology”.
وقام الباحثون من معاهد شنتشن للتكنولوجيا المتقدمة التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، ومعهد لايبنيز لأبحاث الحالة الصلبة والمواد في دريسدن، وجامعة كيمنتس للتكنولوجيا، قاموا بتصنيع نظام النابض المغناطيسي، وهو نظام حساس للغاية يمكن أن يتشوه على مقياس ميكرون مدفوعاً بإجهاد ضئيل.
واستوحى الباحثون تصميم الروبوت المذكور من بعض الخلايا والكائنات الحية الدقيقة التي تستخدم النوابض البيولوجية للقيام بأعمال مثل الاستشعار والافتراس والتوجيه.
وقال شيوي هاي فنغ، من معاهد شنتشن للتكنولوجيا المتقدمة التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، المؤلف الأول للورقة البحثية: “يُظهر النظام بحجم النانو حساسية تعادل واحداً على الألف من الجاذبية لخلية واحدة”.
ويمكن تخصيص الروبوت المذكور في أي شكل واستخدامه كجهاز استشعار لحركة الحيوانات المنوية، وملقاط لمعالجة الخلايا، وآلة مصغرة ذاتية القيادة.