يحتفل مركز أسبار للدراسات والبحوث بمناسبة مرور 30 عاماً
على تأسيسه (1994م)، بصفته منظمة سعودية علمية بحثية من مهماته تقديم الدراسات والاستشارات في التنمية وتطوير السياسيات. وقد استطاع مركز أسبار خلال ثلاثة عقود تحقيق إنجازات مهمة، من خلال تنفيذ وإصدار مئات من الدراسات والأبحاث والتقارير العلمية بالإضافة إلى إصدار الترجمات والمعاجم، وإطلاق العديد من المبادرات الفكرية والفعاليات التي تعزز الحوار وتساهم في إثراء المعرفة. كان مركز أسبار وما يزال طموحًا في مواكبة الجديد واستشراف المستقبل والبحث بعمق لتقديم الرؤى، وعرض الحلول، وخلق النقاشات حول القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بهدف الوصول إلى معرفة حولها ومساندة أصحاب القرار، والتركيز على فئة الشباب، وبناء شبكة تضم آلاف الباحثين والخبراء والمحللين العرب والأجانب. وتأتي مناسبة مرور 30 سنة على تأسيسه، فرصة لتقديم الشكر والتقدير لجميع الذين ساهموا في نجاح مركز أسبار وسعيه للمشاركة في تحقيق التنمية في المملكة العربية السعودية وخارجها. وقد أوضح د.فهد العرابي الحارثي رئيس مركز أسبار “أن احتفالنا هذا العام بمرور ثلاثين سنة على إنشاء مركز أسبار، سيكون بمزيد من التطوير وبذل المزيد من الجهد والعمل، وسنطلق هوية جديدة للمركز وشعاراً جديداً أيضاً يحمل دلالات رمزية من حيث الشكل، واللون، والتعبير عن عمل المركز في صناعة المعرفة، كما سيقوم المركز بعدد من الأنشطة الإعلامية والفكرية التي تذكِّر بالدور الريادي الإيجابي الذي قام به المركز طيلة ثلاثين عاماً”. وفي الختام، ندعو الجميع للاحتفال معنا بهذه المناسبة، والمشاركة، سواء بكلمة أو صورة أو خبر، ولنستمر معاً في رحلة النجاح والتطور ونحقق المزيد من الإنجازات في سبيل المعرفة والمستقبل.