14/01/2024   10:18 ص

تمديد فترة التسجيل بمسابقة “طيبة ثون

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المدينة المنورة 02 رجب 1445 هـ الموافق 14 يناير 2024 م واس
أعلنت جامعة طيبة عن تمديد فترة التسجيل وتقديم المشروعات في مسابقتها العلمية “طيبة ثون” في نسختها الثانية لهذ العام، لغاية الـ 31 من يناير الجاري.
وتستهدف المسابقة طلبة البكالوريوس، والدراسات العليا، والدبلوم، وحديثي التخرج، وتشمل مجالات المشاركة أربعة مسارات تتضمن (الأفكار والمشروعات الإبداعية، ومشاريع التخرج، والأبحاث العلمية وبراءات الاختراع، والتصميم والفنون).
وتهدف المسابقة إلى تعزيز ثقافة الابتكار وتحفيز طلبة الجامعة على الإبداع والابتكار، وتوظيف مهاراتهم ومواهبهم؛ لابتكار مشاريع ريادية للإسهام في تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق توجه ورؤية الجامعة لتهيئة بيئة إبداعية وابتكارية.
كما تسعى إلى تحويل الأفكار الإبداعية لدى الطلاب والطالبات إلى مشروعات مبتكرة، وإيجاد حلول ومشاريع إبداعية، وتعريف الطلبة بدور المشاريع في تحقيق البيئة المعرفية والريادية، وإعداد الطلبة لسوق العمل، وتتضمن الأنشطة المصاحبة للمسابقة معرضاً لمشروعات الطلاب والطالبات المشاركين، وورش عمل، ولقاءات متخصصة، وجوائز للفائزين.

تمديد فترة التسجيل بمسابقة “طيبة ثون

علوم واختراعات
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