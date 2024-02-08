مكة المكرمة 27 رجب 1445 هـ الموافق 08 فبراير 2024 م واس
أطلقت أمانة العاصمة المقدسة، أمس، بأحد المولات التجارية بمكة المكرمة، البرنامج التوعوي الثاني للتعريف بسلامة الغذاء ومخاطر التسمم الغذائي، الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، ويستهدف زائري ومعتمري بيت الله الحرام وسكان العاصمة المقدسة.
وأوضحت الأمانة أن البرنامج يأتي تزامناً مع اقتراب موسم شهر رمضان المبارك وما يجري خلاله من تداول للأغذية والمشروبات بكميات وأنواع مختلفة تحتاج لفرض الرقابة والسيطرة تجنبًا لحدوث حالات التسمم الغذائي -لا قدر الله-، حيث تم إطلاق البرنامج بثلاث لغات مختلفة وهي (العربية، الانجليزية، الأوردو)، حرصًا على شمولية البرنامج وضمان وصوله لجميع الفئات، لتعريفهم بمخاطر التسمم الغذائي حال تناولهم لأغذية فاسدة تظهر عليها علامات التلف والفساد، مع عرض العديد من الأجهزة والأدوات المخبرية التي تستخدمها الأمانة لضمان مأمونية الغذاء وصلاحيته للاستهلاك الآدمي وأحدث الطرق المتبعة في فحص العينات، كما تم إجراء محاضرات توعوية.
يذكر أن مختبرات الغذاء قامت بتحليل أكثر من 31 ألف عينة غذاء ومياه خلال العام المنصرم 2023م، وتطمح هذا العام لتجاوز هذا الرقم وتحقيق أكبر قدر من ضبط السلامة الغذائية وسلامة الأطعمة المقدمة في العاصمة المقدسة للحجاج والمعتمرين والزائرين.
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