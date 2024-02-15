بكين 14 فبراير 2024 (شينخوا) أكملت المروحية المدنية الكبيرة “إيه سي 313 إيه”، المطورة محليا في الصين، جولتها الأولى من اختبارات الطيران في الطقس البارد، وفقا لما ذكرت شركة صناعة الطيران الصينية.
قالت الشركة الرائدة في صناعة الطائرات في البلاد، إن المروحية “إيه سي 313 إيه” أجرت وأكملت حديثاً أول مهمة اختبار طيران في الطقس البارد في أحد المطارات في مدينة موخه بأقصى شمالي الصين.
وأوضحت الشركة أنه خلال هذه الجولة من اختبارات الطيران، أجرت المروحية الكبيرة اختبارات طيران متعددة للتحقق من أدائها في الطيران فيما يتعلق بالتحليق والصعود والطيران المستوي وحركات الطيران الأخرى، بالإضافة إلى أداء أنظمتها ومحركاتها الرئيسية في البيئات الباردة.
المروحية “إيه سي 313 إيه” هي مروحية مدنية كبيرة متعددة الأغراض وزنها 13 طنًا وذات دوار رئيسي واحد ودوار ذيل.
وتعتبر “إيه سي 313 إيه” أحدث نسخة من سلسلة مروحية “إيه سي 313″، وهي مركبة جوية كبيرة تم تطويرها خصيصا لمهمات الإنقاذ الجوي في حالات الطوارئ في جميع التضاريس والبيئات وفي جميع الأحوال الجوية.
بعد هذه الجولة من اختبارات الطيران في الطقس البارد، ستنشر الشركة مروحيتين “إيه سي 313 إيه” من أجل إجراء شامل للأعمال اللازمة للحصول على شهادة صلاحية الطيران لهذا الطراز الجديد من المروحيات، ما يمهد الطريق للتشغيل التجاري في المستقبل، وفقًا للشركة.