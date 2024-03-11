الرياض 01 رمضان 1445 هـ الموافق 11 مارس 2024 م واس
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة، عن بدء تنفيذ قرار توطين مهن طب الأسنان بنسبة 35% وذلك اعتبارًا من تاريخ 2024/03/10م، حيث سيتم تطبيق نسب التوطين على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 3 عاملين، فأكثر في مهن طب الأسنان.
ويأتي هذا القرار ضمن مساعي الوزارتين الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت وزارة الصحة أنها ستعمل على متابعة وتنفيذ هذا القرار الذي يرفع مستوى المشاركة في سوق العمل، حيث ستتولى “وزارة الصحة” الإشراف على تنفيذه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتخصص مهن طب الأسنان.
وأكدت وزارة الصحة أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من جميع برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
فيما أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إجرائيًا يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة على موقع الوزارة الإلكتروني، مُشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام
بتطبيق الأحكام، تلافيًا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.
- بدء تنفيذ قرار توطين مهن طب الأسنان
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