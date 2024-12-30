اختتمت المرحلة الثامنة والأخيرة من برنامج FIFA للمدارس للبنين والبنات لاكتشاف المواهب في مكة المكرمة للموسم الحالي، الذي أقامه الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA ، وبمشاركة وزارتي الرياضة والتعليم.
وشهدت المرحلة الأخيرة التي أقيمت على مدى يومين بمكة المكرمة مشاركة 220 طالبًا و101 طالبة، و26 معلمًا و 30 معلمة، ومدربين و8 مدربات.
وأقيمت في اليوم الأول من البرنامج ورشة عمل للمعلمين والمعلمات المشاركين في البرنامج، لشرح آلية عمل البرنامج، فيما شهد اليوم الثاني تدريبات ميدانية متنوعة للطلاب والطالبات الذين تم تسليمهم جوائز تذكارية بهذه المناسبة.
يُذكر أن برنامج FIFA للمدارس للبنين والبنات أُقيم في كل من جدة، الرياض، الدمام، الخبر، الأحساء، جازان، المدينة المنورة، ومكة المكرمة.
واس