وفقا ل صحيفة الشرق الاوسط اليوم
شنّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هجوماً شديد اللهجة على فرنسا وتاريخها الاستعماري في بلاده، وخاطب قادتها قائلاً: «اعترفوا بجرائمكم إن كنتم صادقين».
كما هاجم تبون بعنف الكاتبَ الفرنسي الجزائري المسجون، بوعلام صنصال، الذي تطالب باريس بالإفراج عنه، عادَّا أنَّه «لصٌّ مجهول الهوية والنسب، يجرؤ على القول إنَّ جزءاً من الجزائر كان ملكاً لدولة أخرى».
وكان تبون يتحدث، أمام غرفتي البرلمان بمناسبة خطابه السنوي حول الأوضاع في البلاد، أمس الأحد، وقال: «لقد ارتكبوا مذابح ومجازر خلال الاحتلال (…) عمليات الخنق بالدخان (…) ارتُكبت إبادة جماعية». وتساءل: «كيف يمكن تفسير أن ضباطهم كانوا يقطعون رؤوس شهدائنا ويرسلونها إلى فرنسا؟ (…): اعترفوا بجرائمكم إن كنتم صادقين».