كشف المركز السعودي للأرصاد، الأحد، أن موسم حج هذا العام يمثل نهاية ارتباط الحج بفصل الصيف، على أن يعود مجدداً بعد 25 عاماً.

وأوضح حسين القحطاني، المتحدث الرسمي للمركز، أن المواسم الثمانية المقبلة ستقع في فصل الربيع، تليها ثمانٍ أخرى في «الشتاء»، ثم تأتي مواسم خريفية تتصاعد فيها درجات الحرارة تدريجياً، حتى يعود «الصيف» إلى الموسم بعد نحو 25 عاماً.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذا التغير يأتي ضمن الدورة الزمنية للتقويم القمري، ما يُعزِّز فرص أداء المناسك في أجواء أكثر اعتدالاً خلال المواسم المقبلة.

وشهدت المشاعر المقدسة بموسم هذا العام ارتفاعاً في درجات الحرارة، ما دعا وزارة الصحة السعودية إلى تحذير الحجاج من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة من العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً؛ لتعزيز الوقاية من الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وأكّدت الوزارة على ضيوف الرحمن أهمية الالتزام بتعليمات التفويج، والتدابير الوقائية، مثل استخدام المظلات، وشرب كميات كافية من الماء، ضمن جهود المنظومة الصحية؛ لحماية الحجاج، وتعزيز سلامتهم خلال أداء المناسك.