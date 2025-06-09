كشف الرئيس التنفيذي لتداول السعودية، محمد الرميح، أن عدة شركات آسيوية تجري محادثات لإدراج أسهمها في السوق المالية السعودية، في الوقت الذي تدرس فيه المملكة نظام إدراج جديد يهدف إلى تسهيل بيع أسهم الشركات الأجنبية.وأوضح الرميح لـ «رويترز»، أن الشركات الآسيوية تدرس فرص الاستفادة من قاعدة المستثمرين المتنوعة في السعودية، مشيرًا إلى وجود زخم متزايد لنشاط سوق رأس المال عبر الحدود، وأن آسيا تعتبر شريكًا طبيعيًا في هذا الصدد.
وأضاف أن المستثمرين الآسيويين كانوا يمثلون حتى الشهر الماضي نحو 15% من المستثمرين الدوليين في برنامج المستثمرين الأجانب المؤهلين ، مما يعكس تزايد الإقبال الآسيوي على الاستثمار في المملكة.كانت هيئة السوق المالية انتهت الشهر الماضي من مشاورات حول مسودة قواعد تنظيمية لطرح وإدراج فئات مختلفة من الأسهم، وعلق الرميح على هذا التحرك بأنه خطوة نحو زيادة المرونة في الإدراج، بما يشمل هياكل وفئات جديدة من الأسهم، وذلك تماشيًا مع تطور احتياجات الشركات والمستثمرين . وأعلنت هيئات تنظيمية من هونغ كونغ والسعودية الأسبوع الماضي بحث إمكانية زيادة المنتجات المالية العابرة للحدود، و أكد الرميح أن هونغ كونغ والصين شريكان مهمان في مسيرة سوق رأس المال السعودية. يُذكر أن السوق السعودية شهدت 15 طرحًا عامًا أوليًا وجمعت أكثر من مليار دولار حتى الآن هذا العام، بزيادة تقارب 30% عن الفترة نفسها من العام الماضي.