بكين 26 أغسطس 2019 (شينخوا)
من المقرر أن ينشر المزيد من كتب الأطفال الصينية المترجمة إلى اللغة العربية عبر التعاون بين دور النشر الصينية والعربية، لتدخل سوق الكتب العربية وتصبح متاحة أمام القراء العرب.
جاء ذلك خلال معرض بكين الدولي الـ 26 للكتاب الذي انعقد في الفترة بين 21 و25 أغسطس الجاري، حيث أصبحت كتب الأطفال واحدة من أهم المكونات في المعرض الذي خصص جناحا خاصا لعرض هذه الكتب، ومعرضا دوليا خاصا للكتب المصورة ومنتدى بكين لكتب الأطفال الخاص 2019 ، علاوة على فعاليات منوعة لعرض الكتب وقراءة الكتب مع الأطفال المشاركين في المعرض .
وأفاد مراسل شينخوا من المعرض أن مزيدا من كتب الأطفال الصينية قد ترجمت أو ستترجم إلى اللغة العربية، بينها كتب أطفال ذات خصائص صينية تقليدية، وكتب مصورة مميزة ستخظى بإقبال الأطفال الصينيين والعرب .
وعرضت في جناح دار النشر لجامعة بكين لإعداد المعلمين أثناء المعرض سلسلة من كتب الأطفال حول موضوع الأعياد التقليدية الصينية مثل “عيد الربيع” و”مهرجان الفوانيس” و”مهرجان منتصف الخريف” وغيرها، لتنضم هذه السلسلة إلى مكتبة مركز الشيخ زايد لدراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية في جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، وقد تم تأليفها أو ترجمتها إلى اللغات الصينية والإنجليزية والعربية والفرنسية.
وحظيت سلسلة من النسخ العربية – الصينية المزدوجة لكتب بعنوان “كتابي القصصي الأول باللغة الصينية من عمر 4 إلى 10 سنوات” بترحيب وإعجاب كبيرين بين القراء المشاركين في المعرض، حيث تم نشر النسخ العربية لهذه الكتب في إطار التعاون بين (الدار العربية للعلوم ناشرون) ودار سينولينغوا(sinolingua) الصينية .
وبالإضافة إلى ذلك، قال المنظمون إن دار النشر للأطفال بمقاطعة هونان وقعت على اتفاقية تصدير حقوق النشر لكتب الأطفال الستة التابعة للدار مع دار نشر من لبنان. وسيترجم كتاب “أطفال في جبال بايانكالا”، وهي رواية صينية مميزة للأطفال، إلى اللغة العربية في إطار التعاون بين مجموعة النشر للقرن الـ21 الصينية ودار نشر من مصر .
وفي هذا الصدد، أصبحت كتب الأطفال نقطة لامعة في سوق الكتب الصينية، حيث تجتذب الحاجات المتزايدة للقراء الصينيين إلى كتب الأطفال دور النشر الأجنبية والعربية لزيادة العمل والتعاون في هذا المجال.
واجتذبت الدورة الحالية من المعرض ما إجماليه 2600 عارض من 95 دولة ومنطقة، من بينها 30 دولة من بلدان الحزام والطريق، عرضت أكثر من 300 ألف كتاب تم نشرها حديثا من جميع أنحاء العالم، في حين مثل العارضون الأجانب أكثر من 60 بالمائة، وفقا للمنظمين.
وبالنسبة لمعرض الكتب المصورة الدولي، ذكر منظمو المعرض أن العام الجاري يصادف الدورة الخامسة للمعرض الخاص للكتب المصورة، وقد بلغت مساحته 2500 مترا مربع عرضت فيها قرابة 10 آلاف كتاب مصور مميز من أنحاء العالم.