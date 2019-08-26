واس – الریاض
تعقد ھیئة الصحفیین السعودیین ظھر بعد غد الثلاثاء مؤتمراً صحفیاً للإعلان عن تفاصیل منتدى الإعلام السعودي وجائزةالإعلام السعودي في نسختھما الأولى وذلك بمقر الھیئة بمدینة الریاض في تمام الساعة الواحدة ظھراً، بحضور رئیسمجلس إدارة ھیئة الصحفیین خالد المالك ، وعضو مجلس إدارة الھیئة رئیس منتدى وجائزة الإعلام السعودي محمد فھد الحارثي.
وقال الحارثي “: إنھ سیعلن خلال المؤتمر الصحفي رؤیة وشعار وأھداف منتدى الإعلام السعودي، وجائزة الإعلام السعوديفي نسختھما الأولى لھذا العام، ً مشیرا إلى أنھ سیدشن على ھامش المؤتمر الموقع الإلكتروني باللغة العربیة والإنجلیزیةوحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمنتدى والجائزة بھدف الترویج والتعریف بھا على المستوى المحلي والعالمي”.
وأوضح أن منتدى الإعلام السعودي الذي یعقد نھایة نوفمبر المقبل، یأتي في الوقت الذي یشھد فیھ قطاع الإعلام تغیراتوتطورات متسارعة في شتى المجالات التقنیة والاستثماریة، مبیناً أن المنتدى سیناقش تلك التطورات والقضایا والموضوعاتالإعلامیة المستجدة، والتفاعل معھا بمشاركة خبراء وقادة ومؤثرین في مجال صناعة الإعلام، بھدف تحقیق جملة من الأھدافالتي تدعم صناعة الإعلام.
وبین الحارثي أن جائزة الإعلام السعودي تأتي في دورتھا الأولى ھذا العام دعماً للمؤسسات الإعلامیة في اكتشاف المبدعینورعایتھم وتشجیعھم، وإیماناً بأھمیة تعزیز جھود الإعلامیین السعودیین في بناء محتوى غیر تقلیدي یتصف بالإبداعوالابتكار، كما ستسھم الجائزة في إبراز مشاركة الإعلام السعودي في الإثراء المعرفي للمجتمع وتحقیق مستھدفاتھ من البرامجالتنمویة والثقافیة والاقتصادیة والاستثماریة.
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