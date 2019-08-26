أخبار > تحالف دعم الشرعية دعا كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية
26/08/2019   9:03 ص

تحالف دعم الشرعية دعا كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية

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أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتابع الموقف ميدانياً بمحافظة شبوة، وشكلت لجنة مشتركة (سعودية-إماراتية) تبدأ العمل، اليوم (الاثنين)، على معالجة الأحداث وتثبيت وقف إطلاق النار في شبوة وأبين، ولاستكمال كافة الجهود والإجراءات في محافظة عدن.
ودعا العقيد المالكي كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين باليمن وشعبه من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى الذين أوقدوا نار الفتنة ويحاولون زرع ونشر الفوضى

تحالف دعم الشرعية دعا كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية

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