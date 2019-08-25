لندن – 25 – 8) كونا) –
– اعلنت الحكومة البریطانیة الیوم الاحد اعتمادھا اجراءات أمنیة جدیدة في المطارات تھدف لتسھیل عملیة فحص الأمتعة الیدویة وتقلیص مدة مرور المسافرین عبر المنطقة الامنیة.
وقال وزیر النقل والمواصلات البریطاني غرانت شابس في تصریح صحفي ان الإجراءات التي سیتم الاعلان عن تاریخ دخولھاحیز التنفیذ قریبا وبشكل تدریجي تعتمد على اجھزة مسح ضوئي متطورة مزودة بتكنولوجیا مماثلة للتي یتم استخدامھا حالیا فياجھزة الكشف الطبي.
واوضح شابس ان ھذه التقنیة ستسمح بوقف العمل بالإجراءات القدیمة التي یتم من خلالھا اجبار المسافرین على عدم حمل اكثر من100 میلیلتر من المواد السائلة وفصلھا في اكیاس بلاستیكیة شفافة.
واضاف انھ سیتم السماح للمسافرین بالإبقاء على ھواتفھم الذكیة والكومبیوترات المحمولة مع باقي أمتعة الید دون الحاجة لفحصھابشكل منفرد مؤكدا ان كل ذلك سیؤدي الى تقلیص مدة المراقبة التي یخضع لھا المسافرون في المنطقة الامنیة قبل صعودھم الطائرة.