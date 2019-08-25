رام الله 25 أغسطس 2019 (شينخوا)
نددت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم (الأحد) بحذف نظيرتها الأمريكية أي إشارة للأراضي الفلسطينية أو للسلطة الفلسطينية من موقعها الألكتروني، معتبرة أن ذلك “يؤكد انحياز واشنطن لإسرائيل”.
وأوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة اليوم أن الخارجية الأمريكية أقدمت على حذف أي إشارة للأراضي الفلسطينية أو للسلطة الفلسطينية من الموقع الألكتروني الخاص بالوزارة.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن كانت وزارة الخارجية الأمريكية حذفت في السابق كلمة الأراضي الفلسطينية المحتلة من على موقعها.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم إن “عدم اعتراف دولة الاحتلال بالشعب الفلسطيني وأرض وطنه لم يلغ وجود الشعب الفلسطيني، وعدم اعتراف الخارجية الأمريكية بالسلطة الفلسطينية لا يلغي وجود دولة فلسطين على حدود الأرض المحتلة منذ العام 1967، ولا يلغي اعتراف 140 دولة بها”.
وتابعت أن “هذا العمل لن يغير في الواقع شيئا، وإنما يظهر انحياز الإدارة الأمريكية الكامل والمطلق للاحتلال وفقدانها لصدقيتها أمام العالم أجمع”.
واعتبرت أن “هذه الخطوة الأمريكية التصعيدية تسقط أية رهانات على إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب”.
واتهمت الخارجية الفلسطينية الإدارة الأمريكية بأنها “تمعن في معاداة الشعب الفلسطيني وحقوقه وفي تنفيذ سياستها الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية”.
وختمت الوزارة بيانها بالقول “إن الإدارة الأمريكية الحالية تنفذ الرؤية الإسرائيلية بتدمير حل الدولتين والهروب من استحقاقاته، وشطب الذاكرة الجمعية الدولية حول الاحتلال ومحاولة (تبييض) اسم إسرائيل من الاحتلال وتبعاته القانونية”