التقت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية د. تماضر بنت يوسف الرماح، أول من أمس نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف، وذلك في مقر وزارة العدل بمدينة الرياض. وقد جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المشتركة لتعزيز التعاون والتكامل بين الوزارتين. وناقشت النائب الرماح مع نائب وزير العدل أهمية تمكين المرأة والفئات التابعة لقطاع التنمية الاجتماعية، وتعزيز إجراءات الجهتين في تنفيذ نظام الحماية من الإيذاء، ومتابعة تحقيق المستهدفات المشتركة بين الوزارتين في رؤية المملكة 2030. حضر اللقاء عدد من الوكلاء والمسؤولين في الوزارتين.
المصدر جريدة الرياض