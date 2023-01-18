حصلت 17 أخصائية سعودية من منسوبات مركز المدينة للتوحد «تمكن» على ترخيص فني تحليل سلوك تطبيقي مسجل (RBT) من البورد الأمريكي خلال عملهم وتدريبهم في مركز تمكن الشامل للتوحد.
وقال مدير المراكز والبرامج الدكتور مهند فريحات، إن تدريب الأخصائيين في مركز «تمكن» من أهم الأهداف التي نسعى لتحقيقها في تمكن لأجل تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية على أفضل الممارسات العالمية لتحقيق النتائج المرجوة لخدمة المستفيدين وأسرهم، وأشار إلى أن المركز مستمر في تقديم البرامج التدريبية للمستفيدين وبإشراف جامعة جونز هوبكنز الأمريكية. وأوضح المدير التنفيذي الدكتور عادل العوفي أن حصول الأخصائيات على البورد الأمريكي يؤكد سعي تمكن لتوطين المعرفة، مؤكدا أن تمكن عكفت على دراسة احتياج المركز من تخصصات ووضع خططها الإستراتيجية فيما يختص بالتوظيف والتدريب لضمان توفر وجاهزية الكوادر المؤهلة بشكل عال لخدمة المستفيدين لذوي اضطراب طيف التوحد وفق أفضل الممارسات. وأشار العوفي إلى أننا نعمل على مساعدة الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات، ونقوم بدعمهم ومساندتهم وتوجيههم للحصول على التدريب والتطوير.
المصدر صحيفة الوطن السعودية