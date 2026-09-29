مكة المكرمة
واس =الوكاد
نظمت الغرفة التجارية بمكة المكرمة، بالتعاون مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، اليوم، ورشة عمل بعنوان: “التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية”، بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين بالقطاع المالي الإسلامي، وذلك بمقر الغرفة.
وتناولت الورشة، التطورات المتسارعة في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وانعكاساتها على مستقبل العمل المصرفي والمالي الإسلامي، إلى جانب استعراض التطبيقات العملية للتقنيات الحديثة في تطوير العمليات المصرفية، وتحليل البيانات، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات والمنتجات المالية.
وناقشت الورشة دور الذكاء الاصطناعي في دعم عمليات اتخاذ القرار، وأتمتة الإجراءات والعمليات، إلى جانب توظيف تحليل البيانات في تطوير الأداء المؤسسي، واستشراف الفرص والتحديات التي تفرضها التقنيات الناشئة على المؤسسات المالية في ظل التحول المتسارع في نماذج الأعمال.
واستعرضت الجوانب المرتبطة بالحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، والأمن السيبراني وحوكمة البيانات، مع بحث المتطلبات التنظيمية والشرعية اللازمة لتوظيف التقنيات الحديثة في المؤسسات المالية الإسلامية بما يعزز موثوقية الخدمات الرقمية واستدامتها.
وتستهدف الورشة دعم المعرفة المهنية لدى العاملين والمهتمين بالقطاع المالي الإسلامي، وتمكينهم من مواكبة التطورات التقنية المتسارعة، والتعرف على الممارسات والتطبيقات الحديثة التي يمكن أن تسهم في تعزيز جاهزية المؤسسات المالية لمتطلبات المرحلة المقبلة.
ويأتي تنظيم الورشة ضمن جهود غرفة مكة المكرمة في دعم قطاع الأعمال، وتعزيز الشراكات المهنية والمعرفية، وتهيئة البيئة المناسبة لتبادل الخبرات والاستفادة من التطورات التقنية الحديثة في القطاعات الاقتصادية والمالية.