وصل لأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اليوم، إلى مدينة إسطنبول في الجمهورية التركية لرئاسة وفد المملكة المشارك في الاجتماع الأول للجنة الإستراتيجية السياسية الدفاعية لاتفاقية مكة للدفاع المشترك, بمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع والخارجية وقادة قوات الدفاع ورؤساء هيئات الأركان العامة وكبار المسؤولين من المملكة العربية السعودية، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية.
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