دة 08 ربيع الأول 1448 هـ الموافق 21 أغسطس 2026 م واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، واستجابة للدعوة الموجهة من فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – اليوم الجمعة 1448/3/8هـ الموافق 2026/8/21م، متوجهًا في زيارة دولة إلى الجمهورية الفرنسية.
حفظ الله سموه في سفره وإقامته.