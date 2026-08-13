بكين 13 أغسطس 2026 (شينخوا) تم مؤخرا نقل 14040 بيضة خالية من المسببات المرضية المحددة من العاصمة الصينية بكين إلى السعودية عبر الجو لاستخدامها في أبحاث وإنتاج لقاحات الطيور المحلية.
وأنتجت شركة “بكين بوهرينجر إنجلهيم فيتال” المحدودة للتكنولوجيا الحيوية البيض الخالي من المسببات المرضية المحددة عبر خط إنتاج آلي بالكامل.
ويعتبر البيض الخالي من المسببات المرضية المحددة مادة خام أساسية في تطوير وإنتاج اللقاحات، بالنظر إلى ما يتطلبه من مستوى عالٍ جدا من النظافة في البيئة، حيث يجب أن يعيش الدجاج في بيئة نقية ومعقمة بشكل خاص، على أن يتم تعقيم الهواء والماء والعلف بعناية شديدة لإزالة أي مسببات مرضية قد تؤثر على جودة اللقاحات، ولهذا يُطلق عليه “أنقى بيض في العالم”.
وفي هذا السياق، قالت لي بينغ مسؤولة الأعمال الدولية في الشركة المذكورة إن الشركة صدّرت أكثر من 400 ألف بيضة خالية من المسببات المرضية المحددة خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 254 في المائة على أساس سنوي.
وأضافت لي أن تصدير البيض الخالي من المسببات المرضية المحددة يستمر بالتحسن، فيما تتوسع الأسواق الدولية باستمرار، إلا أن سياسات دخول هذا النوع من البيض تختلف من دولة لأخرى ومن منطقة لأخرى.
وأنشأت جمارك بكين آلية تواصل سلسة مع الشركات المعنية، وأوضحت متطلبات الدخول في الدول والمناطق المختلفة، بالإضافة إلى متابعة تفشي الأمراض بين الحيوانات وتوجيه الشركات لتعزيز إدارة السلامة البيولوجية.