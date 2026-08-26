اعلنت المملكة العربية السعودية ترشيح الدكتورة حنان بلخي لمنصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للفترة من عام 2027م إلى عام 2032، خلفاً لتيدروس أدهانوم الذي تنتهي ولايته في أغسطس 2027.وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» إن الترشيح يعكس إيمان المملكة بالدور المحوري الذي تضطلع به منظمة الصحة العالمية في تعزيز الأمن الصحي العالمي، ودعم الدول في بناء أنظمة صحية أكثر كفاءة واستدامة ومرونة، وقادرة على مواجهة التحديات الصحية الحالية والمستقبلية.
كما يعكس التزام المملكة الراسخ بدعم التعاون الصحي متعدد الأطراف، ومواصلة إسهامها الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الوقاية والاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وضمان وصول الخدمات الصحية إلى المجتمعات الأكثر احتياجًا، دعمًا لأهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الوكالة إلى أن الدكتورة حنان بلخي تتمتع بخبرة علمية وقيادية واسعة في مجالات الصحة العامة، والأمراض المعدية، والوقاية من العدوى ومكافحتها، والأمن الصحي، والنظم الصحية، والصحة الدولية، كما تمتلك خبرة قيادية واسعة داخل منظمة الصحة العالمية على المستويات الثلاثة: القُطري والإقليمي والعالمي.
ومن أبرز المناصب التي شغلتها انتخابها مديرةً إقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وتوليها منصب أول مساعد للمدير العام لمقاومة مضادات الميكروبات.
وقد أسهمت الدكتورة بلخي طوال مسيرتها المهنية في تطوير وتنفيذ العديد من المبادرات والسياسات الصحية الهادفة إلى حماية المجتمعات وتعزيز قدرات الأنظمة الصحية.
ويعكس ترشيح المملكة للدكتورة حنان بلخي تطلعها إلى الإسهام في مواصلة تطوير منظمة الصحة العالمية، وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات الدول الأعضاء، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية والكفاءة، وبناء شراكات دولية فاعلة تسهم في تعزيز الصحة والرفاه حول العالم.
نقلا عن واس – القبس الكويتية- الوكاد