الرياض 30 أغسطس 2026 (شينخوا)= الوكاد
أشاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله بن عامر السواحه، اليوم (الأحد)، بالتقدم العلمي والتقني الذي حققته الصين، مؤكدا اعتزاز المملكة بالشراكة معها وتطلعها إلى توسيع التعاون مع الشركات التقنية الصينية.
وجاءت تصريحات السواحه ردا على سؤال لوكالة أنباء ((شينخوا)) خلال مؤتمر صحفي حكومي في الرياض، قبل انطلاق مؤتمر “ليب 2026″ غدا (الاثنين).
وقال السواحه، في إشارة إلى زيارته للصين في الشهر الماضي، إنه تشرف بزيارة الصين، مشيدا بما تتمتع به من قدرات علمية وتقنية، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والرياضيات والفيزياء.
وأشار إلى المكانة المتقدمة للصين في مجال المواهب العلمية، قائلا إن الصين تتميز بأعداد كبيرة من علماء الرياضيات والفيزياء واعتزازها بالعلوم الأساسية، معتبرا أن ذلك أسهم في تعزيز قدرتها على المنافسة عالميا في المجالات العلمية والتكنولوجية.
وأكد أهمية العلوم الأساسية في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، موضحا أن الذكاء الاصطناعي يعتمد على الخوارزميات التي تقوم في جوهرها على المصفوفات والمعادلات، وأن مجالات مثل الجبر الخطي تشكل أساسا مهما لهذه التقنيات.
وأضاف أن التطورات التقنية الصينية تحظى باهتمام واسع في الشرق والغرب، وأن ظهور نموذج تقني جديد من الصين يدفع وسائل الإعلام الغربية إلى متابعته على نطاق واسع، واصفا ذلك بأنه امتداد لـ”حراك معرفي وتقني عظيم”.
وأكد السواحه أن السعودية تعلمت الكثير من الصين وتعتز بالشراكة معها، وستعزز التعاون على نحو أوسع مع الشركات التقنية الصينية.
وفي سياق حديثه عن مؤتمر “ليب 2026″، قال السواحه إن مؤتمر “ليب” انطلق من الرياض برؤية سعودية، وتحول خلال خمسة أعوام إلى أكبر حراك تقني عالمي، ومنصة تجمع العقول والمواهب والاستثمارات والشركات الابتكارية للمشاركة في صناعة مستقبل التقنية والذكاء الاصطناعي والبيانات.
وأضاف أن “ليب” لم يعد مجرد مؤتمر عالمي تستضيفه المملكة، بل أصبح شاهدا على طموحاتها وريادتها التقنية، ورافعة اقتصادية تدعم استقطاب الاستثمارات وتوطين التقنيات وتنمية الشركات الوطنية وربط المبتكرين بالمستثمرين والأسواق العالمية.
وتقام النسخة الخامسة من الحدث التقني العالمي “ليب 2026” خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2026، تحت شعار “إلى عوالم جديدة”، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض. وسيشارك في المؤتمر عدد من الشركات الصينية.■