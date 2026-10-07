وكالات = الوكاد
بعث سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوز المنتخب السعودي لكرة القدم ببطولة كأس الخليج العربي السابعة والعشرين التي استضافتها المملكة العربية السعودية في مدينة جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.
مشيدا سموه بالأداء الفني الرفيع الذي قدمه لاعبو المنتخب السعودي وبروح التعاون التي سادت بينهم مما أسهم في تحقيق هذا الفوز المستحق كما أشاد سموه بما تحلى به الأشقاء الخليجيون من روح رياضية عالية وما شهدته البطولة من تنافس أخوي شريف.
معربا سموه في الوقت ذاته عن بالغ سروره بالنجاح الباهر لهذه البطولة ومثمنا سموه ما وفرته المملكة العربية السعودية من إمكانات واستعدادات متميزة لتنظيم هذا الحدث الخليجي على أكمل وجه.
متمنيا سموه لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود موفور الصحة والعافية وللمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم دوام التقدم والرفعة في ظل قيادته الحكيمة.
وكان الفريق السعودي قد وج الأخضر بكأس خليجي 27 بعد فوزه على نظيره الإماراتي بنتيجة 2-0، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وأنهى الأخضر غياب استمرّ 23 سنة عن منصة التتويج الخليجي بإضافة الكأس الرابعة إلى رصيده الخليجي.توج نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز الأخضر بكأس البطولة بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل .
انطلق الشوط الأول بقوة وحماس جماهيري كبير وأجواء مشتعلة، حيث لم يكن هناك مجال للتحفظ الدفاعي من الجانبين. ومن ركلة ركنية ارتدت من دفاع المنتخب الإماراتي، وجد همام الهمامي الكرة أمامه فسددها لترتطم بأحد لاعبي الأبيض وتتجه نحو الشباك عكس اتجاه الحارس خالد عيسى، معلناً الهدف الأول للأخضر في الدقيقة 11.
ولم تمضِ سوى دقيقتين حتى عاد ناصر الدوسري ليُرسل تمريرة ساحرة نحو فراس البريكان الذي وضعها بكل ثقة في الشباك، مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 13.
واستمر الضغط الهجومي الرهيب من لاعبي الأخضر وأتيحت فرصة هدف ثالث عندما انفرد صالح أبو الشامات بالحارس وسدد نحو المرمى، إلا أن الكرة اصطدمت بالقائم ليحرم الأخضر من تعزيز تقدمه في الدقيقة 16.
ولم يتمكن المنتخب الإماراتي من التقدم طيلة الـ20 دقيقة الأولى بفضل الدفاع المتقدم للمنتخب السعودي. وفي الدقيقة 23، أخطأ صالح أبو الشامات في التمرير، فقطعها عثمان كمارا ومررها للمنفرد تماماً خيمينيز الذي واجه محمد العويس وسدد بقوة، لكن الكرة اصطدمت بالقائم الأيسر وأضاعت
فرصة تقليص الفارق
واحتسب الحكم المغربي جلال جيد 6 دقائق وقتاً بدلاً من الضائع، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأخضر بهدفين دون رد.
وفي الشوط الثاني، أجرى مدرب الإمارات زلاتكو داليتش تبديلين مع البداية بإخراج أوليفيرا وميلوني وإشراك علي صالح وريتشارد أوكونور، بينما دخل جورجيوس دونيس بنفس التشكيلة.
وشهدت الدقيقة 56 هجمتين خطيرتين متتاليتين من غويليرمي بالا أبعدهما العويس والدفاع. وفي الدقيقة 59 أجرى الأبيض التبديل الثالث بدخول سلطان عادل بدلاً من كمارا. وسجل محمد أبو الشامات أول بطاقة صفراء في الدقيقة 60 بعد احتجاجه على الحكم.
وفي الدقيقة 62 أرسل ناصر الدوسري عرضية مثالية من الطرف الأيسر أبعدها خالد عيسى بصعوبة لتجد صالح أبو الشامات على رأس منطقة الجزاء، فسددها بسهولة غريبة تصدى لها الحارس مجدداً. وأجرى الإمارات التبديل الرابع بدخول لوران بيريرا وخروج خيمينيز في الدقيقة 64، بينما أجرى دونيس أول تبديلاته بإشراك محمد محزري بدلاً من محمد أبو الشامات في الدقيقة 68.
وبقيت المباراة دون تغيير في الأداء والنتيجة خلال الدقيقة 70 وسط معركة على امتلاك وسط الملعب. وفي الدقيقة 78 أجرى داليتش آخر تبديلاته بدخول ماركوس ليما بدلاً من بالا. وبعد مرور 80 دقيقة سارت الأمور في طريق الأخضر، وفي الدقيقة 88 اصطدمت كرة خطيرة من ماركوس ليما بالعارضة ليحرم الأبيض من تقليص الفارق قبل دقيقتين من النهاية.
واحتسب الحكم 5 دقائق وقتاً بدلاً من الضائع، غادر خلالها حسان تمبكتي وهمام الهمامي الملعب ليدخل جهاد ذكري وعبدالله آل سالم. وشهدت الدقائق الأخيرة توتراً من لاعبي المنتخب الإماراتي، وطُرد خالد الطنخاني من دكة البدلاء بعد تهجمه على الحكم المساعد.
أنهى الحكم الدولي المغربي المباراة معلناً فوز المنتخب السعودي وتتويجه بطلاً لكأس الخليج العربي في نسختها الـ27.
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