بكين 19 يناير 2023 (شينخوا) أظهر تقرير أصدرته الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء يوم الأربعاء الماضي، أن الشركة تخطط لإطلاق أكثر من 200 مركبة فضائية مع أكثر من 60 مهمة فضائية في عام 2023.
وكشف التقرير النقاب عن خطط لأنشطة علوم وتكنولوجيا الفضاء في البلاد في عام 2023، حيث ذكر أن مركبة الشحن تيانتشو-6 ومهمتي الفضاء شنتشو-16 وشنتشو-17 سيتم إطلاقها خلال العام الجاري لتحسين قدرة الصين على دخول الفضاء واستخدامه واستكشافه.
وأشار التقرير إلى أن نظام بيدو-3 للملاحة عبر الأقمار الصناعية سيشهد إطلاق ثلاثة أقمار صناعية احتياطية، كما سيتم تسريع بناء جيل جديد من نظام الأقمار الصناعية التجارية للاستشعار عن بعد هذا العام.
كما تعهدت الشركة المذكورة بنشر معلومات عن القدرات الفائضة لحمولة الصواريخ وتوفير فرص الإطلاق للمستخدمين التجاريين.
وفي عام 2023، ستدفع الشركة قدماً المرحلة الرابعة من استكشاف القمر واستكشاف الكواكب بشكل شامل، وتطوير المسبار القمري تشانغ آه-7، ومسبار المريخ تيانون-2، بالإضافة إلى القمر الصناعي الثابت المدار للكشف بالموجات الدقيقة.
وقال التقرير إن الصاروخ الحامل “لونغ مارش-6 سي” سيُجري أول رحلة له في عام 2023، بينما من المتوقع أن تتخطى عمليات إطلاق الصواريخ الحاملة من طراز “لونغ مارش” 500 عملية إطلاق إجمالياً.