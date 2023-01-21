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21/01/2023   10:08 ص

الخارجية الفلسطينية ترحّب بمواقف المملكة الداعمة لفلسطين

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واس – القدس المحتلة

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بمواقف المملكة الأخوية الصادقة تجاه الشعب الفلسطيني.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان: إن المملكة هي داعمة للشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة ولحقوقه في المحافل كافة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وفي مقدمة ذلك الدعم السعودي الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

الخارجية الفلسطينية ترحّب بمواقف المملكة الداعمة لفلسطين

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