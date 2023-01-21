دافوس، سويسرا 19 يناير 2023 (شينخوا) قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، يوم الأربعاء، في تعليقه على الأداء الاقتصادي للصين في السنوات المقبلة، إنه من المتوقع أن تلعب الصين دورا مهما في المساعدة على تعزيز النمو الاقتصادي العالمي.
على الرغم من التوقعات الاقتصادية العالمية غير الإيجابية للغاية بشكل عام، فإن الصين كانت دائما مثيرة للإعجاب على نحو كبير في التعامل مع التحديات. أنا متفائل للغاية بشأن النتيجة، وفقا لما قال الخريف لوكالة أنباء ((شينخوا)) على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي الحالي.
وقال إن مبادرة الحزام والطريق الصينية ورؤية السعودية 2030 تخلقان فرصا عظيمة للمستثمرين العالميين والصينيين.