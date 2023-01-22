تحت رعاية خادم الحرمين الشّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، تنظّم جامعة أم القرى ممثلة بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، اليوم، ولمدة يومين، الملتقى العلمي الثاني والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة تحت شعار «نحو تجربة متميزة لخدمة ضيوف الرحمن»، بقاعة الملك عبدالعزيز الكبرى بمقر الجامعة في العابدية.
وقال عميد المعهد د. تركي سليمان العمرو في تصريح لـ»لمدينة»: إن الملتقى يهدف إلى إبراز أهم التجارب والجهود لتقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن، وتوفير الوعاء العلمي للنشر في مجالات الحج والعمرة والزيارة، بالإضافة إلى توفير بيئة علمية لتبادل التجارب والخبرات والدروس المستفادة، وتشجيع الابتكار والأبحاث العلمية في مجال خدمات قطاع الحج والعمرة، وخدمة ضيوف الرحمن، مشيراً إلى ان أهداف الملتقى تلتقي وتنسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 وتساهم في تحقيق طموحاتها فيما يتعلق بإثراء وتعميق تجربة الحج والعمرة لضيوف الرحمن.
ويشارك في الجلسات الحوارية الفريق محمد البسامي مدير الأمن العام ، ونائب وزير الحج والعمرة الدكتورعبدالفتاح محمد المشاط، وعدد من كبار المسؤولين والمختصين والخبراء.
ويشارك أيضا عدد من الباحثين الأكاديميين المتخصصين، والمهتمين بدراسات الحج والعمرة والزيارة وأبحاثها، وعدد من ممثلي الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث، وكذلك رجال الأعمال والمستثمرين.
وأوضح العمرو، أن أعمال الملتقى تشمل (7) جلسات علمية يناقش فيها (27) متحدثاً عدداً من المحاور العلمية التي تتناول ثقافة تجربة الضيف، الحوكمة والتميز المؤسسي، كفاءة وجودة الخدمات، والعمل على تطوير عمليات اتخاذ القرار وتقديم الخدمات، كما تتضمن أعمال الملتقى ورشة عمل.