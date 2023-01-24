دبي 23 يناير 2023 (شينخوا)
أعلنت طيران الإمارات اليوم (الاثنين) عن نجاح اختباراتها الأرضية باستخدام وقود مستدام بنسبة 100 بالمائة على محرك ((جي إي 90)) المثبت في طائرة البوينج 777-300ER التابعة لها.
وذكر بيان صار عن الناقلة الإماراتية أن نتائج هذه الاختبارات توفر البيانات والبحوث الإضافية حول مكونات مزيج الوقود الاصطناعي والوقود الحيوي وتدعم ضبط المواصفات والمقاييس، والموافقة مستقبلاً على استخدام الوقود المستدام 100 بالمائة.
وأكدت أنها عقب التجربة على محرك واحد ستواصل طيران الإمارات تطوير هذه المبادرات مع مصنعي هياكل الطائرات ومزودي وقود ((أس أيه أف)) من أجل استخدام محركات تعمل بهذا الوقود واعتمادها للاستخدام التجاري وهناك موافقات حاليا لاستخدام الوقود المستدام في الخلطات حتى 50 بالمائة مع وقود الطائرات التقليدي.
ويهدف الاختبار الأرضي وتحليل النتائج إلى إظهار قدرة المحرك على العمل بمزيج خاص من وقود مستدام بنسبة 100 بالمائة من دون التأثير على أدائه بالإضافة إلى تأكيد أن هذا النوع من الوقود يصلح بديلا مناسباً لوقود الطائرات التقليدي، ولا يتطلب أي تعديلات على أنظمة الطائرات أو أي إجراءات صيانة وتعديل خاصة على محركات ((جي إي 90)) التي تشغل طائرات البوينج 777-300ER.
وتضمن الاختبار تشغيل محرك واحد بالوقود المستدام وآخر بوقود تقليدي لتحليل سلوك وأداء نظام الوقود بشكل أفضل تحت كل نوع من الوقود ومقارنة المخرجات المحددة لكل محرك وضمان التشغيل السلس لمحرك الطائرة وأنظمة الوقود أثناء الرحلة التجريبية المزمع إجراؤها، حسب ما أكدته الشركة.
وقد خضعت الطائرة قبل إجراء الاختبار الأرضي للفحوصات القياسية المعتادة، ثم بدأ بعد ذلك اختبار التشغيل الثابت بتفعيل وحدة الطاقة المساعدة (هانيويل 331-500) بالوقود المستدام، ومن ثم وضعت وحدة الطاقة المساعدة ((أيه بي يو)) تحت الحمل الكامل من الوقود المستدام لبدء تشغيل المحرك بكامل طاقته باستخدام نفس الإعدادات التي ستستخدم للرحلة التجريبية المقبلة.