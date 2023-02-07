استقبل صاحب السمو الامير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم الثلاثاء في مكتبه بالامارة الاستاذ محمد بن ناصر الاسمري الكاتب والمورخ والمستشار الاعلامي
، حيث قدم الاسمري لسموه كتابيه : الجيش السعودي في حرب فلسطين 1948م وكتابه : السعودية دولة واجهة ومواجهة
تقبل سمو الامير الاهداء من الكاتب المؤرخ . وتحدث الامير جلوى كثيراً عن القيم المجتمعية ووحدة الوطن بكامل اطيافه بكل شمول تحت قيادة الوطن ، وضرورة الحرص والحفاظ على المكتسبات الوطنية والاعتزاز بتراث الاجداد من ابناء وبنات الوطن , وضروة التوسع في الحفاظ على التراث الوطني في كل منطقة من مناطق بلادنا
تحدث الامير بن مساعد باسهاب عن التنمية في منطقة نجران وما تحظى به من دعم من القيادة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان
حضرر الاستقبال الشيخ عوض الاسمري مستشار سموه وكذا الاستاذ ناصر محمد الاسمري