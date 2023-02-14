لرياض: رشاد الخير -مركز اتحاد الغرف الإعلامي
وقعت المملكة وأستراليا عدد من الاتفاقيات التجارية، خلال ملتقى الأعمال السعودي الأسترالي الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية اليوم (الإثنين) بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمستثمرين من البلدين
وتهدف الاتفاقيات الموقعة بين اتحاد الغرف ومنتدى الأعمال الأسترالي إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين المملكة وأستراليا وتبادل المعلومات عن الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة في كلا الدولتين
وقال نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز الشعيلي خلال كلمته في الملتقى بأن المنتجات الزراعية والحيوانية تمثل 70% من الواردات الأسترالية للمملكة، وأن متوسط حجم التبادل التجاري السعودي الأسترالي خلال الفترة 2017-2021 لم يتجاوز 0.4٪ من إجمالي حجم تجارة المملكة الخارجية
من جهته قال سفير أستراليا لدى المملكة مارك دونفان أن رؤية 2030 تمثل نقطة انطلاق قوية للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وأن المملكة لديها قدرات كبيرة للريادة العالمية في قطاع التعدين متطلعاً لتعاون أكبر في هذا القطاع، فضلاً عن قطاعات الزراعة والصحة والتعليم والأمن الغذائي