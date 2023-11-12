الرياض: مركز اتحاد الغرف الإعلامي
وقّع اتحاد الغرف السعودية والاتحاد العام للمؤسسات الإيفواري اليوم (السبت)، مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال سعودي إيفواري مشترك، لتعزيز التجارة والاستثمار بين المملكة وجمهورية كوت ديفوار، وذلك بالتزامن مع أعمال القمة السعودية الأفريقية التي استضافتها العاصمة الرياض.
وجرت مراسم التوقيع بمقر اتحاد الغرف، حيث وقعها كل من رئيس الاتحاد حسن بن معجب الحويزي ورئيس اتحاد المؤسسات الإيفواري السيد أحمد سيسي.
وسيضطلع المجلس بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال التجارة والاستثمار بمختلف القطاعات الاقتصادية المستهدفة في أجندة التعاون الاقتصادي، كما سيوفر منصة لرجال الأعمال السعوديين والإيفواريين للتعريف والترويج لأنشطتهم وإقامة شراكات تجارية
وسيُعنَى مجلس الأعمال السعودي الإيفواري بفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال بالبلدين وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق وتنظيم المعارض والمؤتمرات وزيارات الوفود التجارية.
ونصَّت الاتفاقية على أن يتكوَّن مجلس الأعمال من ممثلين من أصحاب الأعمال السعوديين والإيفواريين المهتمين بالاستثمار والتجارة ويعقد المجلس اجتماعات دورية تُناقش من خلالها فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
كما التقي فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ أحمد الغزواني برئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي ، وذلك على هامش أعمال القمة السعودية الأفريقية التي استضافتها العاصمة الرياض.
وتناول اللقاء آفاق التعاون والشراكة التجارية والاستثمارية بين المملكة وجمهورية موريتانيا وبخاصة في قطاعات الصناعة والبنية التحتية والثروة الحيوانية والسمكية والزراعة والتعدين.
واستعرض الرئيس الموريتاني المقومات الاقتصادية لبلاده داعياً أصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في موريتانيا وبناء شراكات مع نظرائهم الموريتانيين واعداً بتقديم كافة التسهيلات والحوافز اللازمة.
من جهته قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي أن هناك فرصا تجارية واستثمارية واسعة يمكن لمجتمعي الأعمال بالبلدين الاستفادة منها، مؤكداً ضرورة وضع رؤية مستقبلية للشراكات الاستثمارية والتجارية بين الدولتين ، وتعزيز تبادل الوفود التجارية والمعلومات حول الفرص والأسواق وإقامة الملتقيات الاقتصادية.