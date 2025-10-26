طوكيو 26 أكتوبر 2025 (شينخوا) تم بنجاح إطلاق مركبة الشحن اليابانية من الجيل التالي “إتش تي في-إكس” في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم (الأحد) من مركز تانيغاشيما الفضائي في محافظة كاغوشيما على متن الصاروخ “إتش3” رقم 7، ووصلت إلى المدار المخطط لها بعد حوالي 14 دقيقة.
تم تطوير هذه المركبة غير المأهولة من قبل وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، وستقوم بنقل معدات تجريبية وإمدادات أخرى إلى محطة الفضاء الدولية.
كان من المقرر في الأصل إطلاق المركبة في 21 أكتوبر، إلا أن الإطلاق تأجل بسبب سوء الأحوال الجوية.
تتميز المركبة “إتش تي في-إكس”، التي تحل محل مركبة الشحن “كونوتوري” التي تم إيقاف تشغيلها قبل خمس سنوات، بهيكل أخف وزنا وأنظمة مطورة تزيد من قدرتها على النقل بنحو 1.5 مرة.
ويبلغ طولها 8 أمتار وقطرها 4.4 متر، ويمكنها حمل أكثر من 5.8 طن من البضائع.
وستستغرق المركبة الفضائية حوالي أربعة أيام للوصول إلى محطة الفضاء الدولية قبل أن يتم التقاطها بواسطة الذراع الآلي للمحطة. وبمجرد رسوها، ستبدأ عمليات نقل البضائع كجزء من مساهمة اليابان في التعاون الفضائي الدولي.