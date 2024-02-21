21/02/2024   2:06 م

المشروع الصيني-السعودي للإيثيلين يدخل مرحلة البناء الكامل

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فوتشو 19 فبراير 2024 (شينخوا) بدأ اليوم (الاثنين) بناء المجمع الرئيسي لمشروع الإيثيلين الاستثماري المشترك، والذي يتضمن شركة البتروكيماويات العملاقة الشركة السعودية للصناعات الأساسية ((سابك))، في مقاطعة فوجيان شرقي الصين.

ويجري بناء المشروع، الذي تبلغ استثماراته الإجمالية 44.8 مليار يوان (نحو 6.3 مليار دولار أمريكي) من ((سابك)) ومجموعة فوجيان للبتروكيماويات المحدودة، في قاعدة قولي للبتروكيماويات في مدينة تشانغتشو.

وباعتباره أكبر مشروع مشترك صيني-أجنبي في مقاطعة فوجيان، من المتوقع أن يكتمل المشروع في عام 2026 وسيكون بقدرة إنتاجية سنوية قصوى تبلغ 1.8 مليون طن من الإيثيلين.

ووفقا للتقديرات الأولية، حفز المشروع استثمارات بإجمالي أكثر من 200 مليار يوان لصناعات المنبع والمصب في قاعدة قولي للبتروكيماويات.

وتعد القاعدة واحدة من أكبر سبع قواعد للبتروكيماويات في الصين. ولديها 15 مشروعا تشغيلا و12 قيد الإنشاء.

المشروع الصيني-السعودي للإيثيلين يدخل مرحلة البناء الكامل

علوم واختراعات
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