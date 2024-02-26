بكين 24 فبراير 2024 (شينخوا) كشفت وكالة الفضاء المأهول الصينية اليوم (السبت) عن أسماء مركبات جديدة لمهمات استكشاف القمر المأهولة في المستقبل.
وأوضحت الوكالة أن المركبة الفضائية المأهولة الجديدة تحمل اسم منغتشو، وتعني سفينة الأحلام، ما يعكس حقيقة أن رحلات استكشاف القمر المأهولة تحمل حلم الفضاء للشعب الصيني، وتفتح جولة جديدة من المغامرة الفضائية.
وقالت الوكالة إن مركبة الهبوط على سطح القمر تسمى لانيويه، تعني احتضان القمر، وهو مصطلح ظهر في قصيدة كتبها الزعيم الراحل ماو تسي تونغ. وترمز الكلمة إلى ثقة الشعب الصيني في استكشاف الكون.
وتم انتقاء الأسماء مما يقرب من 2000 مقترح من الجمهور.
وتخطط الصين إلى هبوط رواد الفضاء الصينيين على سطح القمر قبل 2030 لإجراء استكشاف علمي. وتهدف الخطة إلى إطلاق اثنين من الصواريخ الحاملة لإرسال مركبة فضائية مأهولة ومركبة للهبوط على القمر تباعا إلى المدار القمري. ومن المقرر أن تلتقي وتلتحم المركبة الفضائية ومركبة الهبوط مع بعضهما البعض، ثم يدخل رواد الفضاء إلى مركبة الهبوط.
وحتى الآن، يتقدم البحث والتطوير لكل من منغتشو ولانيويه والصاروخ الحامل لونغ مارش-10 على نحو سلس، بحسب الوكالة.