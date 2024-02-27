بكين 26 فبراير 2024 (شينخوا) من المتوقع أن تقوم الصين بحوالي 100 مهمة إطلاق فضائي خلال العام الجاري، وهو ما سيسجل رقما قياسيا جديدا للبلاد، وفقا للمعلومات الصادرة في مؤتمر صحفي اليوم (الإثنين).
وتشمل عمليات الإطلاق، القيام بالرحلة الأولى من أول موقع لإطلاق المركبات الفضائية التجارية في الصين، بالإضافة إلى المزيد من عمليات إطلاق الأقمار الصناعية لتشكيل شبكات من الأقمار، وفقا للمؤتمر الصحفي.
ويجري الآن بناء أول موقع لإطلاق مركبات فضائية تجارية في الصين في مدينة ونتشانغ بمقاطعة جزيرة هاينان جنوبي الصين.
وفي المؤتمر الصحفي نفسه، أصدرت الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الجوي، وهي مطور سلسلة الصواريخ في البلاد والقوة الرائدة في صناعة الفضاء في البلاد، الكتاب الأزرق لعام 2023 لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية.