واس – الظهران
أكَّد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، مؤسِّس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة التراث غير الربحيَّة، أنَّ تدشين كتاب «الملك سلمان» تقدير مستحق لوالد الجميع الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي أمضى حياته في خدمة الوطن والمواطنين. وأشار إلى أنَّ خادم الحرمين أبوابه مفتوحة، ويتمتع بعلاقة استثنائيَّة مع النَّاس.
جاء ذلك خلال تدشين مؤسسة التراث، أمس، كتاب «الملك سلمان»، تزامنًا مع مناسبة اليوم الوطني الـ94. ورعى سموه، حفل التدشين في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالظهران، بحضور رئيس شركة «أرامكو السعودية»، وكبير إدارييها التنفيذيِّين المهندس أمين بن حسن الناصر، وعدد كبير من المدعوين.أكد الأمير سلطان في كلمة له بهذه المناسبة-، أنَّ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هو أول من راجع الكتاب، والصور، والمعلومات الواردة في هذا الإصدار المهم، مبينًا أنَّ الاحتفاء بتدشين الكتاب في اليوم الوطني، هو تقدير مستحق لوالد الجميع خادم الحرمين ، الذي أمضى حياته في خدمة الوطن والمواطن، ولازم جميع ملوك هذه البلاد، وعاش مع المواطنين وبين المواطنين، وله تقاوله تقاطعات مع كل شرائح المجتمع الذين كانوا يأتون إلى مكتبه في قصر الحكم بالرياض بشكل يومي
واستغرق إنجاز هذا العمل الوطني أكثر من عام، أسهم فيه نخبة من المؤسسات المختصة والمختصين والمهنيين، ويتكوَّن من نسختين باللغتين العربيَّة والإنجليزيَّة، ونسخة رقميَّة تفاعليَّة، تتزين بما يزيد عن 500 صورة، من بينها واحدة من أقدم الصور التي يعود تاريخها لعام 1938م، واختيرت الصُّور من بين أكثر من 10 آلاف صورة، وفق منهج تاريخي يُراعي رصانة التوثيق وقيمة الموضوع.