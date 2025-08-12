12/08/2025   10:59 ص

ابتكار روسي يُسرع إنتاج الهيدروجين “الأخضر” ويخفض استهلاك الطاقة

ابتكر علماء جامعة “آي تي إم أو” مفاعلا للتحليل الكهربائي للماء يبسط عملية إنتاج الهيدروجين، ويسرعها بمقدار 6 مرات، ويقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 15%.

ووفقا للمبتكرين، يتمثل الابتكار الرئيسي في استخدام أقطاب كهربائية معدلة بمغناطيس، ومغطاة بجسيمات نانوية من الحديد والكوبالت.

ويقول الباحث إيليا شابالكين: “تؤثر الجسيمات النانوية المغناطيسية على الحالة الإلكترونية للمركبات المائية الوسيطة، مما يحسّن تفاعلها ويزيد من فعاليتها. ونتيجة لذلك، تنخفض كمية الطاقة المستهلكة لتنشيط هذه العمليات.”

وبحسب حسابات الباحثين، لا يتطلب إنتاج كيلوغرام واحد من الهيدروجين في المحلل الكهربائي الجديد 57.3 كيلوواط/ساعة من الكهرباء، بل 48.8 كيلوواط/ساعة فقط.

ويشير الخبراء إلى أن المبدأ الأساسي للمفاعل ظل كما هو: حيث يقسم التيار الكهربائي جزيئات الماء إلى هيدروجين (عند الكاثود) وأكسجين (عند الأنود) في محلول قلوي. إلا أن الابتكار الجديد يحسّن كفاءة هذه العملية بشكل كبير، ما قد يمثل خطوة مهمة نحو إنتاج طاقة هيدروجينية بأسعار معقولة.

 

المصدر: صحيفة “إزفيستيا

