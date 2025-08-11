القاهرة 10 أغسطس 2025 (شينخوا) أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم (الأحد)، استرداد 13 قطعة أثرية من بريطانيا وألمانيا، وإيداعها في المتحف المصري بميدان التحرير بالقاهرة.
وقالت الوزارة في بيان، إنه في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لحماية وصون تراثها الحضاري، واسترداد القطع الأثرية التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، تسلم المجلس الأعلى للآثار بمصر، 13 قطعة أثرية كانت قد وصلت إلى القاهرة قادمة من المملكة المتحدة وألمانيا.
وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار المصري، أن استرداد هذه المجموعة يعكس التزام الدولة المصرية، بجميع مؤسساتها، بحماية تراثها الحضاري الفريد، مشيدا بالتعاون مع السلطات البريطانية والألمانية لاسترداد هذه القطع إلى موطنها الأصلي مصر، ما يعكس عمق التعاون والتنسيق المشترك في مجال حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بمصر، أن استعادة القطع الأثرية من المملكة المتحدة تم بعد أن تمكنت السلطات البريطانية، ممثلة في شرطة العاصمة لندن، من ضبطها ومصادرتها، وذلك عقب ثبوت خروجها من مصر عبر شبكة دولية متخصصة في تهريب الآثار.
وأَضاف خالد، أما فيما يخص القطع المستردة من ألمانيا، فقد تلقت السفارة المصرية في برلين إخطارا من سلطات مدينة هامبورج تعرب فيه عن رغبتها في إعادة عدد من القطع الأثرية المحفوظة بمتحف المدينة، وذلك بعد التأكد من أنها خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة.
بدوره أوضح شعبان عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار، أن القطع الأثرية التي تم استردادها من بريطانيا تعود إلى عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، بحيث تضمنت لوحة جنائزية من الحجر الجيري من الدولة الحديثة تظهر المتوفى “باسر” المشرف على البنائين في مشهد تعبدي أمام الآلهة أوزير وإيزيس وأبناء حورس الأربعة.
وأضاف عبدالجواد أنها تضم أيضا تميمة صغيرة حمراء على هيئة قرد البابون، والتي ترمز إلى أحد الأشكال الرمزية المرتبطة بالآلهة في الفكر الجنائزي المصري للحماية، وإناء له قاعدة مصنوعة من الفيانس الأخضر، وقارورة صغيرة جنائزية من الفيانس الأزرق، كلاهما من الأسرة الـ 18، بالإضافة إلى جزء من تاج من البرونز عبارة عن ريشة وثعبان وكبش كانوا جزءا من تمثال كبير للإله أوزير يمكن تأريخه للفترة ما بين الأسرات 22 و26، وقناع جنائزي من الخرز، من الأسرة 26، وعدد من التمائم جنائزية من الفيانس والحجر الأسود.
وأشار إلى أن القطع التي تم استعادتها من ألمانيا تضمنت جمجمة ويد من مومياء غير معروفة، بالإضافة إلى تميمة لعلامة الـعنخ – مفتاح الحياة – وهى رمز الحياة في الحضارة المصرية القديمة.
وقد تم إيداع القطع المستردة بالمتحف المصري بالتحرير، تمهيداً لأعمال الصيانة والترميم وعرضها في معرض خاص بالمتحف يضم القطع الأثرية التي تم استعادتها مؤخراً.■