يدشّن الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك، الأحد، 48 مشروعاً تنموياً لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، بتكلفة تتجاوز 4.4 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وعدد من قيادة منظومة «البيئة» بالمملكة.
ويأتي تدشين هذه المشروعات انطلاقاً من التوجيهات السامية، والحرص الدائم على توفير احتياجات المواطنين في مناطق المملكة كافة، وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والطبيعية في مختلف المجالات، ودعم التنمية المستدامة بالمنطقة وفق مستهدفات «رؤية 2030».
وتشمل مشروعات التدشين 23 مشروعاً بتكُلفة مالية تجاوزت 3.8 مليار ريال، فيما بلغت مشاريع وضع حجر الأساس 25 مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 580 مليون ريال لخدمة سكان المنطقة، ودعم تحقيق الاستدامة البيئية والمائية والزراعية.
وستُسهم هذه المشروعات في تحسين جودة الحياة، ودعم الاستدامة البيئية والمائية والغذائية، وخدمة جميع مدن منطقة تبوك ومحافظاتها ومراكزها، وتقديم أفضل الخدمات للسكان، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجع مشاركة القطاع الخاص، وتوطين الكفاءات والقدرات وتحفز الابتكارات، مما يُعزّز من دور منظومة «البيئة» في تحقيق أهداف «رؤية المملكة».