موسكو 03 جمادى الآخرة 1447 هـ الموافق 24 نوفمبر 2025 م واس
أعلن معهد الأبحاث العلمية القطبية في روسيا، عن نجاح العلماء في محطة “فوستوك” بالقطب الجنوبي في زراعة أكثر من (200) صنف من الخضروات والمحاصيل البقولية منذ عام 2020 داخل مجمعات زراعية مخصصة للبيئات القاسية.
وأوضح القائمون على المشروع أن هذه المحاصيل تشمل الملفوف الياباني والصيني والبنفسجي، إضافة إلى الجرجير، والخردل، والخس، والبقدونس، والريحان، والطماطم, والبطيخ.
ويخطط العلماء لتوسيع التجارب خلال عام 2026 لتشمل زراعة الفراولة، في خطوة غير مسبوقة في بيئة شديدة البرودة، مؤكدين أن هذه الأنشطة الزراعية تسهم في تحسين الحالة النفسية للباحثين في ظروف العزلة القاسية.
