تباطأ التضخم في السعودية إلى 2.1 في المائة في يوليو (تموز) الماضي مقابل 2.3 في المائة في يونيو (حزيران)، وهو المعدل الأدنى في خمسة أشهر.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، سجلت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود الارتفاع الأكبر بين الأقسام بنسبة بلغت 5.6 في المائة، مدفوعةً بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 6.6 في المائة في يوليو.
وكانت الإيجارات السكنية المؤثر الأكبر في التضخم خلال شهر يوليو.
كما ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.6 في المائة، وأسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 4.3 في المائة.
على أساس شهري، استقر مؤشر أسعار المستهلك في شهر يوليو مقارنة بشهر يونيو، وذلك نتيجة استقرار أسعار أقسام النقل، والمطاعم والفنادق، والملابس والأحذية، والصحة، والاتصالات، والتبغ.
