الرباط 02 ربيع الآخر 1447 هـ الموافق 24 سبتمبر 2025 م واس
دعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الباحثين والمتخصصين للمشاركة في الندوة الدولية التي سينظمانها بالرباط يومي 22 و23 أبريل 2026 بعنوان “النشر والأمن: دور صناعة النشر في تعزيز الوعي المجتمعي والأمن الفكري”.
وأوضح بيان للمنظمة أن هذه الندوة تأتي استجابة لتنامي تحديات الأمن الفكري والمعلوماتي في الفضاءين التقليدي والرقمي، وتسهم صناعة النشر الورقية والرقمية في تشكيل طبيعة الوعي العام، ما بين ترسيخ قيم السلم والتعايش أو تغذية خطاب الكراهية والتطرف.
وأشارت “الإيسيسكو” إلى أن هذه الندوة ستتناول موضوعات رئيسة تعكس أبعاد العلاقة بين النشر والأمن الفكري، والنشر والمعلومات المضللة، والنشر الرقمي وأمن المعلومات، والنشر المؤسسي في السياق الأمني، والسياسات والتشريعات المنظمة، ودور المكتبات في تعزيز الأمن المعرفي، إضافة إلى دور الأجهزة الأمنية في مكافحة المعلومات المضللة والأخبار الزائفة.
